Conceicao debutta sulla panchina del Milan con un Rolex Cosmograph Daytona super tattico

Sergioè tornato. Dopo una prima parte di campionato deludente, la dirigenza delguidata da Zlatan Ibrahimovic ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. Al suo è posto è stato chiamato a risollevare i rossoneri il suo connazionale Sergioche ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Lo vedremo inda oggi, 3 gennaio, nellasfida contro la Juventus incoppa Italiana a Riyad, in Arabia Saudita.Back to the FuturePer il nuovo allenatore dei Diavoli è un ritorno in Serie A. L’ex centrocampista di grande qualità e carattere ha giocato in Italia tra il 1998 e il 2004 vestendo le maglie di Inter, Parma e Lazio. Con i biancocelesti ha vinto uno scudetto, unacoppa Italiana e un Coppa Italia. Ora, nelle vesti di allenatore, vuole tornare ad alzare trofei.