C’è la stretta sul ’food’ | Ci sono troppe attività arriva un regolamento per limitare le aperture

Stop ai locali enogastronomici nelle vie principali della città, supporto ai neo commercianti e un premio a chi "ha resistito fino ad ora". L’assessore al Commercio, Laura Trontini, commenta la situazione del Piceno tra negozi che chiudono e bar che aprono. Assessore, com’è andato il 2024? "Ioin carica da sei mesi e in questa prima fase ci siamo focalizzati su vari incontri con i commercianti e le associazioni. Quindi abbiamo cercato inizialmente di ascoltare, di fare un punto della situazione per cercare di attuare delle strategie mirate soprattutto per ciò che riguarda il centro storico ovvero il luogo dove lepiù in difficoltà. Per esempio, nel periodo natalizio abbiamo attivato insieme al sindaco la riduzione dei costi dei parcheggi con una diminuzione del cinquanta per cento del ticket nelle domeniche invernali.