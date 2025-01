Quotidiano.net - Borse europee deboli: timori per crescita cinese e decisioni sui dazi Trump

Leproseguono, con idegli investitori per laeconomica. L'attenzione si concentra sulleche saranno prese da Donaldsul fronte deie sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. Sul versante valutario prosegue il rafforzamento del dollaro sullo yuan, mentre l'euro passa di mano a 1,0285 sul biglietto verde. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Parigi (-0,64%) e Francoforte (-0,3%). Poco mosse Londra (-0,04%) e Madrid (+0,09%). I principali listini europei sono appesantiti dal lusso (-1,2%) e dalle auto (-1%). Male anche il comparto tecnologico (-0,6%). Seduta positiva per l'energia (+0,6%) con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 72,80 dollari al barile. Il Brent si attesta a 75,61 dollari, con una flessione dello 0,4%.