Arezzo – Vis Pesaro: le variazioni al traffico e le disposizioni di sicurezza

, 3 gennaio 2025 –– Vis: leale lediLunedì 6 grennaio 2025 in occasione dell’incontro di calcio– Vissono previste le seguenti modifiche ae sosta nella zona dello Stadio comunale. Per la sosta, dalle ore 11:30, e fino al termine dell’incontro di calcio, è istituito il divieto con rimozione dei veicoli nelle seguenti aree di viale Divisione Garibaldi: nel tratto compreso tra via Raffaello Sanzio ed il piazzale antistante la Curva Ospiti (curva Nord); nel piazzale antistante la Curva Ospiti, ad eccezione dei veicoli utilizzati dai tifosi ospiti muniti del biglietto d'ingresso o comunque autorizzati dagli organi di Polizia. Stesso divieto in piazzale Roberto Lorentini e in viale Gramsci, incluse le aree di sosta esterne alla carreggiata adiacenti al Club “Occhi Verdi”, ad eccezione di ciclomotori e motocicli che potranno parcheggiare nel lato opposto alla piscina comunale, esclusivamente nel tratto compreso tra via Simone Martini ed il punto di pre filtraggio, e nel tratto del controviale di viale Raffaello Sanzio, tra via Modigliani e via Divisione Garibaldi.