Bergamonews.it - Anni di minacce e offese a mamma e sorella: 49enne sottoposto al divieto di avvicinamento

Calcio. Nella serata del 31 dicembre 2024, i Carabinieri hannounitaliano aldiai luoghi frequentati dalla madre e dalladi dimora nel comune di Calcio e contestuale allontanamento dalla casa familiare.La misura cautelare è scaturita a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Calcio che avevano raccolto la denuncia della.Erano circa tree mezzo che l’uomo, prevalentemente in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, poneva in essere violenze psicologiche consistenti in continuenei confronti della madre e della, due italiane rispettivamente di 77 e di 54, ma il tutto culminava nel mese di luglio scorso in cui c’era stata una vera e propria escalation della violenza, soprattutto psicologica, ai ddelle due donne.