All'Inter bastano 10 minuti per segnare. Sempre più letale

L’Inter rifila un secco 2-0 all’Atalanta nel match valido per accedere alla finale di Supercoppa italiana. I nerazzurri non solo passano alla fase finale del torneo ma aggiornano anche due importanti statistiche di questa stagione.– L’Inter nel corso di questa stagione si è distinta, fino ad ora, per una caratteristica davvero singolare. I nerazzurri si son dimostrati letali in alcuni frangenti dei match giocati in questa stagione. Probabilmente dovuto anche al gioco totale di Simone Inzaghi, spesso l’Inter in campionato e non solo ha segnato tra primo e secondo tempo. Precisamente, nella totalità delle gare disputate fino a questo momento, l’Inter ha segnato il 20% delle reti tra il 41?-51? e il 18% tra il 51?-61? di gioco. In sostanza ai nerazzurri10? a partita per diventaree stendere l’avversario.