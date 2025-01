Tvplay.it - Supercoppa, la doppietta di Dumfries fa fuori l’Atalanta: Inter in finale

L’ha affrontatoin semidiItaliana e degna di essere menzionata è soprattutto la prestazione di.L’ha giocato contro un’Atalanta molto rivisitata la semidiItaliana e da menzionare è soprattutto la prestazione che ha fatto Denzel, autore dellache ha decretato il 2-0. Ecco tutto quello che è successo nel match., ladifain(LaPresse) – Tvplay.it-Atalanta ha suscitato qualche polemica già prima del fischio d’inizio, per lo più relative alle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini che ha lasciato in panchina i suoi big per schierare molte seconde linee. Se Lookman, Ederson e De Katelaere sono rimasti in panchina, Zaniolo è stato schierato prima punta e Scalvini a centrocampo.