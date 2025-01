Ilfattoquotidiano.it - “Sul set sono stata palpata, aggredita e umiliata. Se ti esponi contro un collega maschio vieni esclusa dal resto del cast”: lo sfogo di Kate Beckinsale

Sarebbequando aveva solo 18 anni, poidurante le riprese di un film e anche costretta a posare per un servizio fotografico nonostante un parto cesareo d’urgenza eseguito poche ore prima. È quanto denunciain un video pubblicato su Instagram che sembrerebbe essere stato successivamente rimosso. L’attrice, volto di film come Pearl Harbor, The Aviator e protagonista della saga Underworld, ha raccontato gli abusi che avrebbe dovuto sopportare nel corso della sua lunghissima carriera e le denunce che, nonostante lei abbia fatto ad alcuni suoi superiori, siano rimaste inascoltate o del tutto ignorate. A partire da quando aveva soltanto 18 anni e “da qualcuno di cui mi fidavo all’interno della troupe”, avrebbe detto.Le sue parole fanno eco alle dichiarazioni di Blake Lively, che, solo poche settimane fa, aveva denunciato le molestie sessuali che avrebbe subito dall’attore Justin Baldoni sul set della loro ultima fatica cinematografica, It ends with us.