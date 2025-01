Laspunta.it - Stellantis: vertenza De Vizia, il 7 gennaio incontro al Ministero. Il contratto prorogato per un altro mese.

il 7alle 15 è stato convocato l’aldelle Imprese per discutere lache riguarda i 32 lavoratori De, dell’indotto. I lavoratori dell’indotto non hanno mai smesso un solo minuto di presidiare la Fabbrica ed hanno ricevuto attestazioni di solidarietà da parte di tutti, dai lavoratori, ai Sindaci alle Organizzazioni sindacali. Una lotta al freddo e al gelo di questi giorni per rivendicare la dignità del lavoro. E per ora dopo tanto penare è arrivato un timido raggio di speranza. Nella immediatezza del fine anno è stato convocato il tavolo alper discutere di questae nel frattempo i contratti di appalto sono stati prorogati per un. E’ bastato questo piccolo spiraglio per far tornare il sorriso ai lavoratori e tirare un timido sospiro di sollievo.