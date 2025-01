Lanazione.it - Salute, riparte il gruppo anti fumo di Lilt Firenze

, 2 gennaio 2025 -ilorganizzato da: il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 gennaio. Gli incontri, otto in totale fino al 4 marzo, si svolgeranno nella sededi viale Giannotti, ogni martedì e ogni venerdì dalle 19. 30 alle 21 e verranno condotti dalla dottoressa Silvia Marini. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si impegna da oltre trent’anni nella lotta contro ile i risultati si vedono eccome: il 70% dei partecipal corsoorganizzati da, più di 1200 fiorentini, ha raggiunto l’obiettivo. “Per smettere di fumare forzare i tempi non serve – spiega Claudia Bricci, psicologa e psicoterapeuta coordinatrice dei gruppi di disassuefazione della- occorre individuare la motivazione giusta su cui fare leva.