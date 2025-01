Lapresse.it - Rimini, accoltella passanti e viene ucciso: indagato carabiniere

ilche la sera del 31 dicembre ha sparato, uccidendolo, al ragazzo che hato in strada quattro persone a Villa Verucchio, in provincia di. Il militare, comandante della locale stazione, ha aperto il fuoco per fermare l’aggressore, un 23enne di origini nordafricane: le ipotesi di reato sono eccesso di difesa e uso illegittimo delle armi. La procura diintanto ha nominato come medico legale la dottoressa Donatella Fedeli per effettuare l’autopsia sul corpo del 23enne, attesa tra oggi e domani. Verrà nominato anche un consulente balistico per stabilire la dinamica di quanto accaduto., la dinamica dell’aggressione L’aggressione era avvenuta attorno alle 22.30 di due giorni fa, quando il giovane, senza apparente motivo, ha aggredito un ragazzo che stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico, ferendolo con un coltello.