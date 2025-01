Oasport.it - Pallamano: Italia, i convocati per la Yellow Cup. Sempre più vicini i Mondiali 2025

Dopo le due amichevoli contro il Kuwait e il test match di qualche giorno fa contro la Croazia, con il bilancio che parla di una vittoria e due sconfitte, l’dellaè pronta a riprendere la sua marcia d’avvicinamento ai.Il prossimo step d’avvicinamento al torneo iridato, che prenderà il via il prossimo 14 gennaio, sarà laCup, torneo che si disputerà a Winterthur dal 3 al 5 gennaio e che vedrà gli azzurri impegnati in ulteriori tre incontri di preparazione, rispettivamente contro i padroni di casa della Svizzera, contro l’Olanda e infine contro il Kosovo.A tal proposito il dt Riccardo Trillini ha composto una nuova lista diper l’appuntamento in terra elvetica. Saranno 19 i, in un gruppo che ritrova i giocatori impegnati in Bundesliga fino a qualche giorno fa, ossia il portiere Domenico Ebner e il terzino Mikael Helmeon, e innesta elementi come l’ala Jeremy Pirani e il terzino Alessio Moretti.