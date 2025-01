Napolipiu.com - Napoli, due cessioni a un passo! Ceccarini: “Danilo il prescelto per la difesa”

Leggi su Napolipiu.com

, duea un: “ilper la”">L’esperto di mercato ha fatto il punto sulle trattative degli azzurri: duein dirittura d’arrivo e un nuovo obiettivo per la.Ilsi prepara a movimenti importanti sul mercato. Il giornalista Niccolò, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, ha svelato le ultime novità sulle strategie del club azzurro.“Ilha individuato inl’obiettivo principale per la. La società potrebbe attendere la Supercoppa Italiana prima di affondare il colpo, ma non intende versare alcun indennizzo alla Juventus”, ha rivelato l’esperto di calciomercato.Novità importanti anche sul fronte, con due operazioni in via di definizione. Per Folorunsho l’accordo con la Fiorentina è vicino: “Definiranno tutto dopo Fiorentina-