Liberoquotidiano.it - Musica: cast artistico d'eccezione per la 30ma edizione del Concerto dell'Epifania

Napoli, 2 gen. (Labitalia) - Ladel, che sarà trasmessa lunedì 6 gennaio su RAI 1, subito dopo la Lotteria Italia, dal Teatro Mediterraneoa Mostra d'Oltremare di Napoli, presenta il suo programma ispirandosi al temache è spartito per tutte le esperienzea vita, a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura. In un momento così drammatico per tanti popoli e nazioni devastate dal flagelloa guerra - come scrive Papa Francesco – “guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visionea vita carica di entusiasmo da trasmettere”. Da sempre, l'eventole intende coniugare il clima di festa per l'di Gesù con l'invito che il Santo Padre rivolge all'inizio del nuovo anno con il suo 68.mo Messaggio per la Giornata Mondialea Pace.