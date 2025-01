Pianetamilan.it - Milan, Adani: “Fonseca l’unico sereno. Ibrahimovic? Gestione da terza categoria”

Leggi su Pianetamilan.it

Lele, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Antonio Cassano e Nicola Ventola, soffermandosi sull'esonero di Pauloda parte del. Ecco, dunque, le sue parole. "Comincio dalla gente, dai tifosi, dalla Curva. Dato che chi scrive è connesso al nostro modo di comunicare mi ha fatto pensare il comunicato dei tifosiisti che parlano di una scelta di ripiego da parte della società. Nel loro comunicato non c'è una riga sbagliata. Sono stati perfetti. È stata una conduzione deprimente e irrispettosa". "Nel percorso dic'è un incarico dato, ma il mandato non è mai stato accompagnato ed assistito, ci ha sempre messo la faccia, è pulito, è serio.