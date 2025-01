Thesocialpost.it - Lutto nel ciclismo, muore durante la premiazione il campione che correva con Fausto Coppi

Leggi su Thesocialpost.it

Pietro Moratto, storico gregario di, è deceduto improvvisamente a Castellania (Alessandria)le celebrazioni per il 65° anniversario della scomparsa del Campionissimo, morto il 2 gennaio 1960. Moratto, nato a Tortona, 90 anni, ha accusato un malore nella piazza del Municipio, sotto gli occhi dei presenti.Il tentativo di soccorsoSubito dopo il malore, i presenti hanno allertato il 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, hanno seguito le istruzioni in videochiamata con la centrale operativa, praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore semiautomatico. Nonostante gli sforzi, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell’anziano ciclista.Una carriera al fianco diAttivo negli anni Cinquanta, Moratto ha gareggiato con la maglia del Pedale Tortonese, poi divenuto Pedale Tortonese, e nel 1955 con l’Augustea.