Gran finale del Festival Malatestiano della Libertà

Gran finale del Festival Malatestiano della Libertà promosso da Nazione Futura, Confcommercio e Valori e Libertà. Alle 16 alla biblioteca Malatestiana si terrà la premiazione del concorso letterario “Racconti emiliano romagnoli, iniziativa che mette in luce il legame dell'evento. Cesenatoday.it - Gran finale del Festival Malatestiano della Libertà Leggi su Cesenatoday.it Domenicadelpromosso da Nazione Futura, Confcommercio e Valori e. Alle 16 alla biblioteca Malatestiana si terrà la premiazione del concorso letterario “Racconti emiliano romagnoli, iniziativa che mette in luce il legame dell'evento.

Il Festival Malatestiano: "Libertà messa ai raggi X". Taranto Opera Festival, gran finale con "Don Pasquale" di Donizetti. Taranto Opera Festival, gran finale con Don Pasquale al Teatro Fusco. Milo Manara ospite d'onore di 800 Padova Festival, un viaggio nel tempo tra le suggestioni della città ottocen. Agosto in Romagna, tutti gli appuntamenti per festeggiare la notte di San Lorenzo, il Ferragosto e tanto altro. Cesena, in arrivo il 5 e 6 maggio il Festival Malatestiano della Libertà. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto ilrestodelcarlino.it:) Il Festival Malatestiano: "Libertà messa ai raggi X" - "Confronti tra relatori di grande notorietà". Prove tecniche di Cesena capitale della cultura con il gran ritorno del Festival Malatestiano della libertà, che porterà in città una ventina di ...

(Ne dà notizia corrierecesenate.it:) Torna il Festival Malatestiano della Libertà - Valori e Libertà: “Kermesse di rete” “Il Festival – sono intervenute Elisabetta Farneti e Maria Lucia Macagnino dell’associazione Valori e Libertà – si richiama alla grande stagione di sviluppo ...

(Come riferisce corriereromagna.it:) Cesena, il “Festival Malatestiano della Libertà” rilancia con tre giornate dall’11 al 13 aprile - Da venerdì 11 a domenica 13 aprile, in sessioni pomeridiane e il sabato anche mattutine, torna a Cesena il Festival Malatestiano della Libertà promosso da Nazione Futura, e in particolare dal suo ...