Il codice ATECO per le prostitute Ma non è il progresso è solo il Fisco

codice ATECOAdesso in Italia anche l'attività sessuale a pagamento ha un codice ATECO dedicato. Una svolta arrivata con la nuova classificazione delle attività economiche elaborata dall'Istat, che da aprile è operativa a tutti gli effetti. Nel sistema, utilizzato per fini statistici e fiscali, ora compare anche il codice 96.99.92 (forse lo si poteva chiamare anche 144.chissà), che racchiude i "Servizi di incontro ed eventi simili". Tra questi: agenzie di accompagnatori e accompagnatrici, matchmaking (sic!), eventi di speed networking, organizzazione di incontri e anche di prestazioni sessuali o gestione di locali legati alla prostituzione. A leggere la notizia, che non ha dell'incredibile ma un sostrato tra il serio e il faceto, fioriscono nelle orecchie le note di Bocca di rosa dell'indimenticabile buon Faber. Perché se quest'ultima l'amore lo faceva per passione, qualcun altro per noia, c'è chi "se lo sceglie per professione".

