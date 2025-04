La lite poi l’aggressione | rissa in Italia finisce in tragedia spunta il video del dramma

video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. Per loro, ora, sono scattati gli arresti domiciliari.Le immagini decisiveIl video mostra in modo chiaro l’evoluzione della violenta scena che ha portato alla morte di Vaccaro. Secondo quanto emerso, i familiari di Vaccaro scendono improvvisamente dalla propria auto e si dirigono verso la vettura dei fratelli Failla, bloccando con forza lo sportello del conducente, impedendo così l’apertura della portiera. Thesocialpost.it - La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma Leggi su Thesocialpost.it Sono bastati pochi secondi diper ribaltare l’intera ricostruzione dellaavvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale aaggravata. Per loro, ora, sono scattati gli arresti domiciliari.Le immagini decisiveIlmostra in modo chiaro l’evoluzione della violenta scena che ha portato alla morte di Vaccaro. Secondo quanto emerso, i familiari di Vaccaro scendono improvvisamente dalla propria auto e si dirigono verso la vettura dei fratelli Failla, bloccando con forza lo sportello del conducente, impedendo così l’apertura della portiera.

