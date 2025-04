Thesocialpost.it - Afferra un cacciavite e si lancia contro l’ex: orrore in Italia, sotto gli occhi di tutti

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora una violenza inaudita innei confronti di una donna, costretta a fare i conti con la rabbia di un uomo che si è scagliatodi lei in un attimo, deciso a farle del male. Una notizia che arriva a poche ore di distanza dai tanti casi che continuano a commuovere e indignare il nostro Paese.Un’altra aggressione nei confronti di una donna. Una 43enne è stata colpita da almeno dieci fendenti al volto con un. L’episodio di violenza è avvenuto fuori da un supermercato di Milano in corso Lodi, dove lei si trovava in compagnia di un’amica, e a tenere queltra le mani eraconvivente di 54 anni, che è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale.La vicendaLa donna di 43 anni,na, è stata colpita vicino all’o ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni.