Juve Lecce bianconeri primi in Serie A in due diverse statistiche Il sorprendente dato relativo al rendimento stagionale

JuventusNews24Juve Lecce, bianconeri primi in Serie A in due statistiche: il dato sul rendimento stagionale verso la prossima sfidaLa Juve vanta l’89% di passaggi riusciti: record nel torneo in corso (diciassettesimo, invece, il Lecce con il 79%, come Cagliari e Genoa). I salentini, però, hanno registrato fino a questo momento il 27% di cross su azione andati a buon fine: solo l’Inter ha una percentuale migliore (29%) in questa classifica.Inoltre, la Juventus è la squadra che ha segnato più reti – nove – a seguito di un contropiede in questo campionato; di contro, il Lecce ha incassato soltanto un gol da questa situazione di gioco (come la Fiorentina).Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, bianconeri primi in Serie A in due diverse statistiche. Il sorprendente dato relativo al rendimento stagionale Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24inA in due: ilsulverso la prossima sfidaLavanta l’89% di passaggi riusciti: record nel torneo in corso (diciassettesimo, invece, ilcon il 79%, come Cagliari e Genoa). I salentini, però, hanno registrato fino a questo momento il 27% di cross su azione andati a buon fine: solo l’Inter ha una percentuale migliore (29%) in questa classifica.Inoltre, lantus è la squadra che ha segnato più reti – nove – a seguito di un contropiede in questo campionato; di contro, ilha incassato soltanto un gol da questa situazione di gioco (come la Fiorentina).Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Lecce - dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 ...

Prestiti Juve 2024/25 : strepitosa doppietta di Miretti contro il Lecce - minuti per Arthur e Facundo Gonzalez

di Redazione JuventusNews24Prestiti Juve 2024/25: strepitosa doppietta di Miretti contro il Lecce, minuti per Arthur e Facundo Gonzalez. Cosa è successo nell’ultimo weekend Tanti i calciatori che ...

Orario Juve Lecce - ecco quando si gioca il match. Bianconeri di nuovo in campo all’Allianz Stadium

di Redazione JuventusNews24Orario Juve Lecce, ecco quando si gioca il match dello Stadium, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 C’è una zona Champions ancora da agguantare ...

Juve Lecce, bianconeri primi in Serie A in due statistiche. Penna in trasferta – Di Chiaro (TifoJuventus): "Bianconeri da primi 4 posti, Lecce da salvezza". Serie A, il pronostico di Juventus-Lecce: i bianconeri dal primo tempo vanno al raddoppio. Juventus – Lecce: in casa dei bianconeri solo una vittoria, 21 anni fa e quattro pareggi. U20 | Juventus-Lecce | La partita. Juventus Primavera-Lecce LIVE 4-1: i bianconeri vincono una partita dominata. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia tuttosport.com:) Tudor, la decisione su Thuram e gli assenti: Juve-Lecce, lista convocati - La prima gara casalinga del mese di Aprile la Juventus la giocherà oggi con inizio alle ore 18 contro il Lecce. I bianconeri, allenati da Igor Tudor, vengono dal pari dell'Olimpico contro la Roma e tr ...

() Juve, i convocati di Tudor per la sfida al Lecce: c'è McKennie, assente Perin - Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match di campionato che i bianconeri giocheranno stasera allo Stadium contro il Lecce: nella lista del tecnico ...

(L’agenzia informazione.it ha pubblicato che:) Juventus-Lecce, una storia che comincia con Cabrini e Causio - Quarant’anni sono passati da quel 22 dicembre 1985 , quando la Juventus e il Lecce si affrontarono per la prima volta in Serie A . Un’immagine simbolo, quella dei due capitani che si stringono la mano ...