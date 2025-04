Ilfattoquotidiano.it - Piantedosi al MED-5 con Cipro, Grecia, Malta e Spagna. Documento finale: “Garantire rimpatri rapidi ed efficaci”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I ministri dell’Interno di Italia,si sono riuniti sabato a Napoli per la riunione del MED-5, l’accordo tra Paesi dell’area del Mediterraneo per la gestione dei flussi migratori. “Abbiamo espresso la convinzione che solo con un comune approccio strategico potremo far valere le nostre esigenze nella fase di attuazione del nuovo Patto europeo sull’immigrazione. Il successo del Patto dipenderà dalla capacità dei nostri Paesi di proteggere le frontiere esterne e per farlo abbiamo bisogno di un adeguato supporto finanziario da parte dell’Unione Europea”, ha detto in conferenza stampa dopo la riunione il ministro dell’Interno Matteo. In una Dichiarazione congiunta, i ministri dei 5 Paesi hanno riaffermato il loro “impegno a sviluppare una visione politica comune”, focalizzandosi in particolare sul Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, suie sulla dimensione esterna della migrazione.