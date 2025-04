Milan Cardinale deciso sull’allenatore! Sarri ancora in corsa Conceicao svolta

Milan nella giornata di oggi, sabato 12 aprile 2025: tra calciomercato e campo Pianetamilan.it - Milan, Cardinale deciso sull’allenatore! Sarri ancora in corsa. Conceicao svolta Leggi su Pianetamilan.it Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella giornata di oggi, sabato 12 aprile 2025: tra calciomercato e campo

Milan - Scaroni : “Cardinale determinato a vincere. RedBird fondamentale”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri e non solo. Parole anche sul futuro, sul DS e sugli obiettivi

Juventus-Milan - Ravezzani : “Cardinale devi spendere. Riserve peggio di Morata”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento in merito al match Juventus-Milan, terminato 2-0 per i bianconeri

Inter - arriva il coro anti-Milan : “Cardinale dai non vendere - resta lì”

I tifosi dell'Inter hanno inventato un nuovo coro anti Milan, in risposta a quello rossonero, in cui invitano Gerry Cardinale a rimanere

(Secondo quanto riportato da calcionews24.com:) Milan, Cardinale ha deciso chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri: i dettagli - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il presidente del Milan Gerry Cardinale avrebbe sciolto le riserve e deciso su chi puntare per la panchina rossonera ...

(Da una nota di notiziemilan.it si apprende che:) Cardinale vende il Milan? “l’annuncio” e la clamorosa rivelazione spiazza tutti: ecco come e quando potrebbe avvenire la cessione - Cardinale vende il Milan ... 40 milioni per il nuovo Theo, il Milan ha “deciso” per il colpo folle: via il francese e dentro il talento che sta incantando l’Europa 40 milioni per il nuovo Theo, il ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Terremoto Milan, Cardinale cambia tutto in un colpo: è tutto precipitato in queste ore, la verità che nessuno si aspettava - Terremoto Milan, Cardinale cambia tutto in un colpo. Gianluca Di Marzio ha spiegato le ragioni di una scelta forte del Club. Il Milan si appresta a una rivoluzione importante al termine della stagione ...