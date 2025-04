LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | Marc Marquez il più veloce nelle FP2 davanti al fratello lontano Bagnaia

DIRETTA LIVE14.37 A breve inizierà il Q1 con 12 piloti in lotta per gli ultimi due accessi alla Q2. Si tratta di Jorge Martin, Augusto Fernandez, Luca Marini, Enea Bastianini, Raul Fernandez, Brad Binder, Somkiat Chantra, Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Marco Bezzecchi ed Ai Ogura14.35 Marc Marquez è stato l'unico pilota a scendere sotto l'1:52 (1:51.877). Lo spagnolo ha rifilato quasi 3 decimi ad Alex Marquez e mezzo secondo a Fabio Quartararo, autore di una brillante terza posizione.14.33 Undicesima posizione per Bagnaia che è rimasto molto distante in questa sessione. L'azzurro ha utilizzato un set-up leggermente differente rispetto a quello di ieri usando delle gomme medie usate già il venerdì.14.31 Bandiera a scacchi!! Si chiudono qui le FP2 con Marc Marquez davanti a tutti14.

MotoGP, GP Qatar 2025: le prove libere 2 in diretta. LIVE MotoGP Qatar, oggi qualifiche e pole in diretta: FP3 in corso, orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming. DIRETTA MOTOGP, GP Qatar 2025: Live Qualifiche - POLE. MotoGP diretta qualifiche Gp Qatar: fp2 LIVE, Marquez e Bagnaia affinano le armi, Martin cerca il passo. MotoGP | GP Qatar 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto). MotoGP DIRETTA, Qualifiche: GP Qatar 2025, segui la live minuto per minuto. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da sport.virgilio.it:) MotoGP diretta qualifiche Gp Qatar: fp2 LIVE, Marquez e Bagnaia affinano le armi, Martin cerca il passo - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Qatar, quarta prova valevole per il mondiale MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Lusail. Da Marquez a Bagnaia tutti a caccia della pole ...

(Come riportato da moto.it:) LIVE - MotoGP 2025. GP del Qatar - motogp 2025 - gp del qatar MotoGP 2025. GP del Qatar. Marc Marquez: "La GP 24 è migliore della GP23 in tutto, lo si vede dai tempi, non scherzo" 11 aprile ...

(In base a quanto diffuso da sport.sky.it:) MotoGP, GP Qatar a Lusail: le qualifiche e la pole in diretta LIVE dalle 14.40 - Sabato show per la MotoGP, con i piloti che tra poco scenderanno in pista per le FP2 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ). Alle 14.40 scatteranno le qualifiche: tra i piloti in lotta per g ...