Forti piogge e freddo tutta settimana | Pasquetta col maltempo?

La fase di tempo stabile e soleggiato che ha caratterizzato in questi giorni il Piemonte è giunta al termine. Nel corso del week end tornano le correnti atlantiche foriere di nuvole e piogge che daranno il via a una lunga fase di tempo instabile o perturbato. Come spiega Daniele Berlusconi di.

"Verso il PAT" - presentato il documento preliminare : via alla seconda fase

Prende il via la seconda fase del percorso per il nuovo Piano di assetto del territorio (PAT) che delinea le strategie per affrontare le sfide del futuro di Verona, e che riguarderanno la ...

Meteo in Toscana : stop alla primavera - il caldo può attendere. Quanto dura la fase fredda

Firenze, 2 aprile 2025 – Ci attende un ritorno del freddo tra domenica e lunedì prossimi. Il meteo continua ad essere molto instabile. Ed è ancora decisamente presto per pensare ad un cambio ...

Week-end con piogge e nevicate : dove colpirà il maltempo

Al Nord ombrelli a portata di mano, sarà un fine settimana con tante nubi e piogge: torna la neve sulle Alpi, meteo migliore al Sud in attesa del peggioramento dei prossimi giorni

(Da quanto emerge da ilmeteo.it:) Meteo Settimana di Pasqua: Piogge alluvionali e forti Temporali, tutte le regioni coinvolte - LA DATA DEL PRIMO PEGGIORAMENTO Le condizioni meteo sono attese in peggioramento già a partire dalla Domenica delle Palme (13 Aprile) a causa dell'attacco di un fronte freddo polare in discesa dal Nor ...

(Lo rende noto ilmeteo.it:) Meteo: Temporali e forti Piogge minacciano la Settimana di Pasqua, le regioni coinvolte - Settimana di Pasqua tutta sotto la pioggia ... a causa dell'attacco di un fronte freddo polare in discesa dal Nord Atlantico in grado di scatenare forti precipitazioni che si protrarranno fino ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Piogge forti al Sud, poi freddo, venti forti e neve - In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosita' alternata a schiarite. Al sud e sulle isole. Al mattino locali piogge sui settori ionici ...