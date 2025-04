Cremonese Inter Primavera LIVE 0-1 | inizia il secondo tempo subito un cambio per i nerazzurri

Cremonese Inter Primavera LIVE: segui con noi la sfida valida per la 33a giornata del campionato Primavera 1Tutto pronto per Cremonese Inter Primavera la sfida valida per la 33a giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell’incontro.CRONACA1? – inizia il match3? – Calcio di rigore per l’Inter! Atterrato Mosconi in area da Zilio, per il fischietto non ci sono dubbi4? – GOL DELL’Inter! De Pieri dagli undici non sbaglia e spiazza Tommasi. nerazzurri avanti15? – Tanto agonismo in campo, le due squadre sono partite subito forte27? – Inter vicina al raddoppio: Spinaccè si inserisce in area su assist di Mosconi. Il tiro di prima intenzione di sinistro termina da poco fuori!45? – Assegnati due minuti di recupero. 45’+2? Fine primo tempo: Cremonese Inter Primavera attualmente sono ferme sullo 0-1. Internews24.com - Cremonese Inter Primavera LIVE 0-1: inizia il secondo tempo, subito un cambio per i nerazzurri Leggi su Internews24.com di Lorenzo Bosca: segui con noi la sfida valida per la 33a giornata del campionato1Tutto pronto perla sfida valida per la 33a giornata del campionato1. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? –il match3? – Calcio di rigore per l’! Atterrato Mosconi in area da Zilio, per il fischietto non ci sono dubbi4? – GOL DELL’! De Pieri dagli undici non sbaglia e spiazza Tommasi.avanti15? – Tanto agonismo in campo, le due squadre sono partiteforte27? –vicina al raddoppio: Spinaccè si inserisce in area su assist di Mosconi. Il tiro di prima intenzione di sinistro termina da poco fuori!45? – Assegnati due minuti di recupero. 45’+2? Fine primoattualmente sono ferme sullo 0-1.

Potrebbe interessarti anche:

Trabzonspor-Inter Primavera - le formazioni ufficiali : Topalovic e De Pieri dal 1?

Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici. TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE ...

Inter-Cagliari - Campionato Primavera 1 : l’arbitro della partita

L’Inter ospita il Cagliari nel Campionato Primavera 1 in questo weekend. Il calcio d’inizio è domenica alle ore 15, di seguito la designazione arbitrale. ARBITRO INTER-CAGLIARI PRIMAVERA (domenica ...

LIVE Hellas Verona-Inter Primavera : data - ora - diretta TV - cronaca e info

L’Inter Primavera giocherà contro l’Hellas Verona in campionato domani pomeriggio. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per ...

Primavera, Cremonese-Inter 0-0 LIVE. LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-1 fine pt: gara sbloccata dal rigore di De Pieri. LIVE PRIMAVERA - Cremonese-Inter 0-1, 35' - Nerazzurri a caccia del raddoppio: tentativi di Quieto e Spinaccé. Cremonese-Inter Primavera: guida completa alla visione del Match. LIVE PRIMAVERA - Cremonese-Inter 0-1, 12' - De Pieri firma il vantaggio! Venturini vicino al raddoppio. Cremonese-Milan, il big match del campionato Primavera: come seguirlo in diretta. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di msn.com si apprende che:) LIVE PRIMAVERA - Cremonese-Inter 0-1, 4' - Non sbaglia Giacomo De Pieri: spiazzato Tommasi. Inter in vantaggio - LIVE CREMONESE-INTER (De Pieri 4') 4'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER. Jack De Pieri non sbaglia: il 30 di Zanchetta apre il piatto e spiazza Tommasi. Nerazzurri subito in vantaggio 3' - Rigore per l'Inter ...

(In base alle informazioni di fcinter1908.it:) LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-1: comincia la ripresa, dentro Garonetti per Maye - Trentatreesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ...

(Lo rende noto inter-news.it:) LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1: De Pieri sblocca su rigore! - Inizia il LIVE di Cremonese-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca - Leggi su Inter-News ...