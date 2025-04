Il Signore degli Anelli | La Caccia a Gollum Data di Uscita e Novità sulla Trama

Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum"! Anche se l'attesa si prolungherà fino a dicembre 2027, le ultime notizie da Warner Bros. sono davvero incoraggianti e ti faranno sognare ad occhi aperti. Sceneggiatura Quasi Pronta: Cosa Significa per Te?La sceneggiatura de "La Caccia a Gollum" è in dirittura d'arrivo! Mike De Luca e Pam Abdy, figure chiave di Warner Bros., hanno annunciato che il copione sarà consegnato entro maggio. Immagina: entro poche settimane potremmo avere ancora più dettagli su questa avventura tanto attesa! Philippa Boyens: La Garanzia di un Ritorno alle OriginiLa collaborazione con Philippa Boyens, una delle menti dietro i film originali, è una fantastica notizia.

