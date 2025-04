Enzo Miccio | “Da giovane mi chiamavano Erode non volevo bambini Ora è la cosa che più mi manca”

Enzo Miccio racconta nella puntata di Ciao Maschio di sabato 12 aprile, di aver maturato il desiderio di diventare padre. "Prima mi chiamavano Erode" scherza, aggiungendo che è un volere manifestatosi col tempo. Leggi su Fanpage.it racconta nella puntata di Ciao Maschio di sabato 12 aprile, di aver maturato il desiderio di diventare padre. "Prima mi" scherza, aggiungendo che è un volere manifestatosi col tempo.

Potrebbe interessarti anche:

“Mi chiamavano Erode perché non volevo bimbi ai matrimoni. Oggi vorrei avere un figlio - è come se mi mancasse un pezzo” : così Enzo Miccio a Ciao Maschio

Enzo Miccio sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di “Ciao Maschio” in onda, stasera, sabato 12 aprile in seconda serata su Rai 1. Nel gioco del “Cosa ti manca” è stato lo stesso ...

I voti di Enzo Miccio ai look di Sanremo 2025 : Elodie inimitabile - Olly il peggio vestito

Mettendo per un attimo la musica da parte, come se la sono cavati i cantanti in gara a Sanremo 2025 dal punto di vista degli outfit? Lo abbiamo chiesto a Enzo Miccio. Promosse a pieni voti Elodie e ...

Sinner : «Tutti mi chiamavano predestinato - ma per me esiste solo la predestinazione al lavoro»

Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo il trionfo di domenica contro Zverev. Sinner: «Tutti mi chiamavano predestinato, ma per ...

Enzo Miccio a Ciao Maschio, il desiderio di diventare papà: «Mi manca un pezzo della mia vita». Carla Gozzi, il marito segreto, la scelta dei capelli bianchi, l'amicizia con Enzo Miccio. «Il crop top può in. Enzo Miccio: "Da giovane mi chiamavano Erode, non volevo bambini. Ora è la cosa che più mi manca". “Mi chiamavano Erode perché non volevo bimbi ai matrimoni. Oggi vorrei avere un figlio, è come se mi…. Carla Gozzi, il marito segreto, la scelta dei capelli bianchi, l'amicizia con Enzo Miccio. «Il crop top può in. Carla Gozzi, il marito segreto, la scelta dei capelli bianchi, l'amicizia con Enzo Miccio. «Il crop top può in. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di fanpage.it si apprende che:) Enzo Miccio: “Da giovane mi chiamavano Erode, non volevo bambini. Ora è la cosa che più mi manca” - Enzo Miccio racconta nella puntata di Ciao Maschio di sabato 12 aprile, di aver maturato il desiderio di diventare padre ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Enzo Miccio a Ciao Maschio, il desiderio di diventare papà: «Mi manca un pezzo della mia vita» - In un momento di grande sincerità, Enzo Miccio ha svelato un lato profondo e inaspettato di sé, durante la sua ospitata nel programma Ciao Maschio con Nunzia ...

(Ne dà notizia msn.com:) Enzo Miccio e il desiderio di diventare papà: «Mi manca un pezzo della mia vita, ma non so se sarei stato all'altezza» - In un momento di grande sincerità, Enzo Miccio ha svelato un lato profondo e inaspettato di sé, durante la sua ospitata nel programma ...