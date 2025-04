Successo per Tale e quale show della Rotaia

Successo per il "Tale e quale show della Rotaia", l'evento annuale, organizzato dai Ferrovieri di Arezzo e che ha visto il Teatro Tenda sold out anche in questa edizione 2025. Sono stati raccolti più di 10mila euro in favore del Servizio Scudo del Calcit, un risultato particolarmente.

Successo per Tale e Quale Show della Rotaia : oltre 10mila euro per il Calcit

Un'altra bellissima edizione del Tale e Quale Show della Rotaia quella che si è tenuta sabato sera 5 aprile al teatro Tenda. Sono stati raccolti 10.065,00 euro che andranno al Calcit di Arezzo per ...

Successo per "Tale e quale show" della Rotaia.

