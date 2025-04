L’inviato americano da Putin Usa verso l’ultimatum | tregua ad aprile o sanzioni

Laverita.info - L’inviato americano da Putin Usa verso l’ultimatum: tregua ad aprile o sanzioni Leggi su Laverita.info Steve Witkoff a San Pietroburgo. Il Cremlino: «Possibile una chiamata tra leader». Donald Trump, «frustrato» con Ucraina e Russia, incalza lo zar: «Deve muoversi, troppe vittime».

Potrebbe interessarti anche:

Paolo Zampolli : l’italo-americano che Donald Trump ha nominato «inviato speciale per le partnership globali»

Ora la nomina è ufficiale. E i dubbi possono rientrare. In un post su Truth Donald Trump ha ufficialmente incaricato Paolo Zampolli. Che adesso è «inviato speciale per le partnership globali», come ...

Chi è Paolo Zampolli - l'italo-americano che Trump ha scelto come "inviato speciale"

Un imprenditore italo americano "alla corte" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Paolo Zampolli è stato nominato inviato speciale per le partnership globali. Lo ha annunciato lo stesso ...

Sì ai piani di Trump - l’abbaglio del sindacato americano

La decisione dell’amministrazione Trump di imporre dazi su tutte le auto importate negli Stati uniti a partire dal 3 aprile (e sulle componenti più importanti come motore e trasmissione a […] The ...

Ucraina Russia, incontro di 4 ore tra Putin e Witkoff. Presto una telefonata con Trump. Russia, Witkoff da Putin porta l'ultimatum di Trump per la pace: 4 ore di faccia a faccia. L’ira degli Stati Uniti su Putin: «O il cessate il fuoco o le sanzioni». Usa-Russia, per l’inviato Kellogg «l’Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino». «La Russia si deve muovere»: gli USA stringono su Putin per un cessate il fuoco. Guerra Ucraina Russia, ultimatum di Trump per la pace, Witkoff va da Putin. LIVE. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) L’inviato Usa da Putin: "Tregua entro aprile o ci saranno sanzioni" - Lo zar ha incontrato Witkoff, possibile una nuova telefonata con Trump. Ma il presidente americano tuona: "Mosca adesso deve muoversi".

(Ne dà notizia msn.com:) "Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l'Ucraina entro aprile" | Incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per vedere il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per ...

(Stando a quanto scrive repubblica.it:) L’inviato speciale Usa Witkoff quattro ore da Putin: “Sulla tregua datevi una mossa” - L’inviato porta il messaggio di Trump: sanzioni senza svolta ad aprile. Ma si è pure espresso per la cessione delle regioni ucraine ...