In arrivo un progetto horror di Star Wars?

A quanto pare, l’universo dipotrebbe presto espandersi in una direzione del tutto inedita: l’. Durante un’intervista sul red carpet della seconda stagione di Andor, lo showrunner Tony Gilroy ha lasciato intendere che Lucasfilmebbe sviluppando una tinte, un genere finora mai esplorato nella saga.Gilroy aveva già scherzato sull’argomento in passato, dicendo a SFX Magazine che gli sarebbe piaciuto vederetrasformarsi in una sitcom a tre telecamere o in un. Ma quando, parlando con Business Insider, gli è stato chiesto se quelle idee potessero davvero concretizzarsi, la sua risposta ha acceso la curiosità dei fan:“Lo stanno facendo. Credo proprio che ci stiano lavorando,” ha detto Gilroy. “Sì, è in lavorazione.”Storicamente,è una saga di fantascienza epica, fatta di battaglie spaziali, duelli tra il bene e il male e avventure in galassie lontane.