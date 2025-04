Potrebbe interessarti anche:

Bella Thorne accusa Mickey Rourke di molestie : “Con lui fu un’esperienza terribile”

Bella Thorne, nota attrice e cantante americana, ha scosso il mondo dello spettacolo con una denuncia pubblica nei confronti del collega Mickey Rourke. In una serie di storie su Instagram pubblicate ...

Bella Thorne accusa Mickey Rourke : “Lavorare con lui è stato terribile. Mi ha procurato dei lividi sui genitali”

Bella Thorne ha raccontato la sua esperienza sul set del film Girl con Mickey Rourke. L'attrice l'ha definita terribile e ha anche raccontato un episodio piuttosto spiacevole verificatosi durante le ...

Bella Thorne accusa Mickey Rourke : «Sul set di Girl mi ha umiliata e fatto male all'inguine»

L’attrice 27enne rompe il silenzio e descrive l’esperienza sul set del thriller Girl «una delle peggiori della mia vita». Il racconto choc arriva dopo i commenti omofobi di Rourke contro JoJo Siwa

“Mi ha provocato lividi sui genitali” le accuse di Bella Thorne a Mickey Rourke.

Trump e quel livido sospetto sulla mano destra, Bassetti: «Forse provocato da una flebo». La posizione della C.

Giallo a Porto San Giorgio. Ragazza trovata morta. Aveva lividi sul corpo.

Bimba di 8 anni picchiata da 3 compagne, ferite e lividi dal viso alle ginocchia: «Ha gli incubi e non vuole t.

«A mio figlio Luca hanno diagnosticato un tumore raro prima dei 2 anni: ho notato dei lividi dopo una caduta,.

Brutta caduta in allenamento per Letizia Paternoster durante il training camp in Spagna: la ciclista trentina rientra in Italia per accertamenti.