Fedez e Clara Soccini insieme a cena progetto in coppia per i due artisti

artisti, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, entrambi in gara, con le canzoni Battito e Febbre, sono stati pizzicati dal settimanale Chi nello stesso locale a Milano. L'ipotesi è quella del lavoro su una hit estiva assieme. Leggi su Fanpage.it I due, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, entrambi in gara, con le canzoni Battito e Febbre, sono stati pizzicati dal settimanale Chi nello stesso locale a Milano. L'ipotesi è quella del lavoro su una hit estiva assieme.

Potrebbe interessarti anche:

Lauro quasi disinteressato - Fedez tesissimo - Brunori ironico : come hanno reagito gli artisti alla lettura della classifica del Festival?

Mentre Carlo Conti annunciava la classifica finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, nel backstage del Teatro Ariston si respirava un mix di tensione, sorpresa e delusione. Un video ...

Gli artisti più ascoltati dopo Sanremo : Tony Effe e Rose Villain in vetta - Fedez in rimonta

SANREMO – Confrontando il numero di ascoltatori mensili prima e dopo il Festival, emerge un aumento generale per tutti gli artisti, con ciascuno che supera il milione di ascoltatori, ad eccezione di ...

Giletti e Fedez a Sanremo : tensione palpabile tra i due artisti

In questi giorni, il Festival di Sanremo non è solo un palcoscenico per la musica, ma anche un terreno fertile per il gossip e le tensioni tra personaggi del mondo dello spettacolo. Un episodio ...

Fedez e Clara Soccini insieme a cena, progetto in coppia per i due artisti. “Fedez e Clara Soccini insieme”: la verità sul presunto flirt. Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c’è dietro la cena a Milano. Fedez e Clara beccati insieme, è nato un flirt? Cosa c'è dietro la cena a Milano. Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c'è dietro la cena a Milano. Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c'è dietro la cena a Milano. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da fanpage.it:) Fedez e Clara Soccini insieme a cena, progetto in coppia per i due artisti - I due artisti, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, entrambi in gara, con le canzoni Battito e Febbre, sono stati pizzicati dal settimanale Chi ...

(Stando a quanto scrive isaechia.it:) Fedez e Clara paparazzati insieme, ecco cosa c’è dietro i continui avvistamenti dei due cantanti - Dopo l’ottimo quarto posto con Battito nell’ultima edizione della kermesse canora diretta e condotta da Carlo Conti, il rapper ha intenzione di buttarsi alle spalle tutto il clamore mediatico che lo ...

(Da una nota di informazione.it si apprende che:) “Fedez e Clara Soccini insieme”: la…" - Dal palco dell'Ariston alle copertine di cronca rosa: Fedez e Clara Soccini sono stati protagonisti a Sanremo con Battito e Febbre, ma nelle ultime ore si parla di loro per altri motivi. Il… Leggi ...