Quotidiano.net - Fabio Panetta: Miglioramento del Rating Italiano e Innovazione dell'Euro Digitale

"Non sono sorpreso, anzi me lo aspettavo. Tre mesi fa in occasione del Forex a Torino lo avevo detto esplicitamente. Le condizioni'economia italiana sono cambiate, è cambiato il modo di condurre i conti pubblici che sono stati gestiti con ragionevolezza e non sono stati trattati come una variabile indipendente. Rispetto a 15 anni fa, quando ci fu il peggioramentoe valutazionie agenzie, sono migliorate le condizioni del sistema bancario, che allora erano deboli e in sofferenza. Oggi siamo un creditore nei confronti del Paesi esteri, quindi non solo non mi stupisce ma potrebbe ancora migliorare la valutazione". Lo ha detto il governatore di Banca d'Italia,, all'anteprima del Festival'economia a Trento, parlando'aumento delda parte di S&P.