Inter Cagliari Nicola scioglie gli ultimi dubbi | le probabili scelte in vista della sfida contro i nerazzurri

di Redazione, lediper la: le ultime sulla formazione sardaL’si prepara ad affrontare ila San Siro in quella che sarà la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ecco la possibile formazionesquadra sarda.LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT – «Proprio nel momento cruciale,non potrà contare su Matteo Prati, il giovane centrocampista dell’Under 21 che da tre giorni ha una leggera febbre. Non ci sono motivi di grande preoccupazione, poiché il ragazzo è tra i 24 convocati da, ma sarà impossibile schierarlo in campo. Il tecnico dovrà rivedere il centrocampo presentato nelle ultime due partite e a questo punto è probabile che si riveda la coppia Adopo-Makoumbou, in auge sino a qualche settimana fa.