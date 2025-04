Scappa dai carabinieri contromano sulla Statale per 10 chilometri raggiunto e arrestato

Meno di 24 ore di carcere per I.P., 29enne di Casal di Principe tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. E' quanto dispsosto nei suoi confronti dal giudice Luigi Buono del tribunale di Napoli Nord dopo aver accolto la tesi del difensore del 29enne, l'avvocato Aniello Garofalo.

