L’attrice hard Martina Smeraldi il sindaco Beppe Sala e Laura Pausini nel mondo di Sfera Ebbasta e Shiva | ecco il primo joint album Santana Money Gang

Sfera Ebbasta e Shiva. "Santana Money Gang" – questo il nome del joint album – non è da intendersi solo come un progetto discografico. È la chiusura di un cerchio che si era iniziato a formare a partire dal lontano 2019, anno in cui Shiva e Sfera avevano rilasciato "Soldi in Nero", la prima traccia che li vedeva rappare assieme su uno stesso beat. Da quel momento qualcosa è cambiato all'interno della scena urban italiana. Si è venuto a creare un sodalizio, un rapporto quasi fraterno tra i due, che ha unito sulla cartina geografica le realtà di Cinisello Balsamo (città dove è nato e cresciuto Sfera Ebbasta) e Corsico (città di Shiva).Negli anni a seguire i featuring tra i due colleghi non sono mai mancati. In "Santana Season" – album di Shiva pubblicato nel 2023 – hanno collaborato in "Un milione di volte".

