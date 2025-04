Secoloditalia.it - Addio a Michele Traversa, sindacalista della Cisnal ed esponente del Msi: fu consigliere e assessore in Calabria

Scompare a 77 anni, dopo una lunga malattia,e militante del MSI, fu elettoregionale nel 1995. Per circa tre anni furegionale al turismo, con uno straordinario lavoro di immagine sullae le sue bellezze.era profondamente legato a Catanzaro, la sua città,quale fu apprezzato sindaco e presidenteProvincia, prima di entrare per una legislatura in Parlamento. Ha lasciato opere importanti nel capoluogo, come il ParcoBiodiversità e altre infrastrutture eccellenti. Era un uomo del fare, politicamente coerente ma apprezzato e stimato anche dagli avversari.Entrato nella prima giunta di centrodestraRegione, il 95, fu promotore di una campagna pubblicitaria internazionale che proietto ‘ lasui grandi prosceni.