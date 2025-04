Eintracht Francoforte-Heidenheim il pronostico di Bundesliga | idea ospite azzardo 1 tempo

Bundesliga, che vedrà invece calare il sipario domani, domenica 13 aprile, con l’ultimo match in programma alle ore 17.30. Ad affrontarsi, al Deutsche Bank Park, saranno Eintracht Francoforte e Heidenheim, che scenderanno in campo con obiettivi decisamente differenti: rispettivamente la Champions League per i padroni di casa e la corsa salvezza per gli ospiti. Eintracht Francoforte che occupa attualmente la terza posizione in classifica, ma che nell’ultimo turno ha subito un brutto stop sul campo del Werder Brema, che ha bloccato la striscia di due vittorie consecutive. Padroni di casa che affrontano questo match a cavallo del doppio impegno in Europa League contro il Tottenham e dopo l’1-1 dell’andata si giocheranno il passaggio alle semifinali nel match di ritorno tra le mura amiche. Sololaroma.it - Eintracht Francoforte-Heidenheim, il pronostico di Bundesliga: idea ospite, azzardo 1° tempo Leggi su Sololaroma.it Lo spettacolare 3-2 con il quale il Lipsia si è sbarazzato del Wolfsburg ha inaugurato la ventinovesima giornata di, che vedrà invece calare il sipario domani, domenica 13 aprile, con l’ultimo match in programma alle ore 17.30. Ad affrontarsi, al Deutsche Bank Park, saranno, che scenderanno in campo con obiettivi decisamente differenti: rispettivamente la Champions League per i padroni di casa e la corsa salvezza per gli ospiti.che occupa attualmente la terza posizione in classifica, ma che nell’ultimo turno ha subito un brutto stop sul campo del Werder Brema, che ha bloccato la striscia di due vittorie consecutive. Padroni di casa che affrontano questo match a cavallo del doppio impegno in Europa League contro il Tottenham e dopo l’1-1 dell’andata si giocheranno il passaggio alle semifinali nel match di ritorno tra le mura amiche.

