Ciclista investito sulla provinciale | morto a 40 anni

Ciclista 40enne muore investito da auto nel Foggiano. Un Ciclista di nazionalità romena di circa 40 anni è stato investito da un'autovettura lungo la strada provinciale 30 che. Quotidianodipuglia.it - Ciclista investito sulla provinciale: morto a 40 anni Leggi su Quotidianodipuglia.it 40enne muoreda auto nel Foggiano. Undi nazionalità romena di circa 40è statoda un'autovettura lungo la strada30 che.

Paura a Lambrugo per un ciclista investito : la bici incastrata sotto l'auto

Grande spavento oggi, giovedì 10 aprile, a Lambrugo, in via Antonio Stoppani. Proprio sulla rotonda davanti al Comune c'è stato un incidente tra un'auto e una bici (sembrerebbe elettrica), che è ...

Incidente a Melzo - investito ciclista di 58 anni : è gravissimo

Melzo (Milano), 9 aprile 2025 – Gravissimo incidente oggi a Melzo, in provincia di Milano. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, poco prima delle 14. L’incidente si ...

Rintracciato e denunciato lo straniero che ha investito una ciclista

Si sono concluse le indagini sull'incidente stradale tra un monopattino elettrico e una bici avvenuto a San Pietro di Stra, intersezione tra via Verdi e via Chiesa, il 5 marzo. La polizia locale, ...

