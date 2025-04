Liverpool c’è aria di rinnovi in squadra | dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk

Liverpool, 11 aprile 2025 – Si è parlato tanto della questione rinnovi in casa Liverpool, soprattutto per quanto riguarda Salah, Van Dijk e Alexander-Arnold, tre senatori dei reds. Arrivato il contratto biennale per l'attaccante egiziano, la dirigenza si sta concentrando sul difensore olandese, che presto potrebbe firmare la proroga dell’accordo. L’annata fortunata di Salah L'egiziano – il 32enne Mohamed Salah – è arrivato in Inghilterra nell'estate del 2017 dalla Roma per 42 milioni di euro, e in otto stagioni ha messo a segno 243 gol e fornito 111 assist in 394 presenze con la maglia dei reds. Quella di quest'anno è sicuramente una delle annate più produttive della sua carriera, come giustificano le 32 reti (27 in campionato, capocannoniere) e i 22 assist stagionali. Più volte il numero 11 ha espresso il desiderio di restare ancora a Liverpool, e quando tutto sembrava destinato a terminare alla fine della stagione, si è arrivati alla fumata bianca, con il rinnovo per altri due anni. Sport.quotidiano.net - Liverpool, c’è aria di rinnovi in squadra: dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk Leggi su Sport.quotidiano.net , 11 aprile 2025 – Si è parlato tanto della questionein casa, soprattutto per quanto riguarda, Vane Alexander-Arnold, tre senatori dei reds. Arrivato il contratto biennale per l'attaccante egiziano, la dirigenza si sta concentrando sul difensore olandese, che presto potrebbe firmare la proroga dell’accordo. L’annata fortunata diL'egiziano – il 32enne Mohamed– è arrivato in Inghilterra nell'estate del 2017 dalla Roma per 42 milioni di euro, e in otto stagioni ha messo a segno 243 gol e fornito 111 assist in 394 presenze con la maglia dei reds. Quella di quest'anno è sicuramente una delle annate più produttive della sua carriera, come giustificano le 32 reti (27 in campionato, capocannoniere) e i 22 assist stagionali. Più volte il numero 11 ha espresso il desiderio di restare ancora a, e quando tutto sembrava destinato a terminare alla fine della stagione, si è arrivati alla fumata bianca, con il rinnovo per altri due anni.

Potrebbe interessarti anche:

Liverpool - passi in avanti per i rinnovi di Salah e Van Dijk - l’olandese vicinissimo a firmare

Mohamed Salah e Virgil Van Dijk proseguono con il Liverpool? I Reds fanno passi avanti per prolungare con i due leader della squadra Mohamed Salah è vicino a rinnovare il suo contratto con il ...

Premier League LIVE : poker di Liverpool e Bournemouth - gol di Tonali e Calafiori

In attesa di Manchester City-Chelsea delle 18:30, piatto forte della 23esima giornata di Premier League, alle 16:00 scendono in campo dieci...

Liverpool-Newcastle - Corazzi a CM : "Sarà il debutto di Gotti in telecronaca"

Week end di Serie A ma non solo, perchè in Inghilterra scende il campo il Liverpool di Arne Slot. I Reds hanno messo la Premier League in stand...

Liverpool, c’è aria di rinnovi in squadra: dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk. Chiesa, addio Juve al veleno: "Mai avuta alcuna proposta di rinnovo". I rinnovi ufficiali in Italia e in Europa: Francesco Pio Esposito prolunga con l'Inter. Liverpool, si vince e si scherza: Lovren mostra i ‘Whatsapp’ di Salah ‘nudo’. Manchester United-ten Hag, ufficiale il rinnovo fino al 2026. Liverpool, aria di rinnovo per Salah: svolta vicina grazie alla partenza di Alexander-Arnold. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Liverpool, aria di rinnovi in squadra: dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk - Arrivata l'ufficialità del rinnovo di Momo Salah con i reds, anche per van Dijk si avvicina il prolungamento di contratto. Ecco cosa sappiamo. Alexander-Arnold pronto a raccogliere l'eredità di Carvaj ...

(Come indicato da calciostyle.it:) Liverpool, trovato l’accordo per il rinnovo di Van Dijk - Visualizzazioni: 0 Virgil van Dijk rinnova con il Liverpool: tutti i dettagli del nuovo contratto sono stati concordati e approvati dai legali. Un Nuovo Capitolo per Van Dijk Il Liverpool e Virgil van ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Liverpool, ufficiale: Salah rinnova il contratto - Ora è ufficiale: Mohamed Salah resta al Liverpool. La notizia è stata confermata dal club inglese, che ha annunciato che l`attaccante egiziano ha firmato un nuovo.