Giorgia Meloni dirà signorsì a Trump la stizza incontenibile di Bonelli per la missione della premier negli Usa

Il sabato in cui S&P promuove l'Italia non porta un buon consiglio ad Angelo Bonelli. L'ultima sparata su Meloni da Trump giovedì prossimo è da incorniciare come sempre nell'album delle peggiori performance. Mentre la commissione europea, Politico, Weber, Confindustria, imprenditori lodano il ruolo di interlocuzione con gli Usa del premier Meloni, ecco che arriva lui, il leader di Avs a sproloquiare: "Nel suo viaggio a Washington, Giorgia Meloni dirà signorsì a Trump. dirà "sì": all'acquisto di gas americano, che costa molto; all'acquisto di armi statunitensi; all'importazione di carni piene di ormoni e di prodotti agricoli americani ricchi di pesticidi. Tanti "sì" che non vanno certo nella direzione dell'interesse nazionale e della tutela della salute e dell'ambiente". Se abbia un suggeritore e sia farina del suo sacco non è dato sapere durante il convegno 'La Grande Espulsione, basta tagli alla ricerca' in corso a Roma.

