Allarme di Confcommercio | Bar e ristoranti difficile reperire personale Un servizio ad hoc

reperire personale qualificato, in particolare nei ruoli tecnici, restano una delle principali sfide del settore. Il mismatch tra domanda e offerta di competenze, infatti, si è acutizzato, minando la capacità delle imprese di mantenere elevati standard di servizio. Cesenatoday.it - Allarme di Confcommercio: "Bar e ristoranti, difficile reperire personale. Un servizio ad hoc" Leggi su Cesenatoday.it Le difficoltà strutturali nelqualificato, in particolare nei ruoli tecnici, restano una delle principali sfide del settore. Il mismatch tra domanda e offerta di competenze, infatti, si è acutizzato, minando la capacità delle imprese di mantenere elevati standard di

Potrebbe interessarti anche:

Il paradosso del mercato del lavoro : a rischio 120 mila posti - ma per le imprese è difficile reperire personale

Il mercato del lavoro italiano vive un paradosso evidente: mentre le crisi aziendali mettono a rischio quasi 120mila posti di lavoro, le imprese prevedono di assumere 1,37 milioni di lavoratori nei ...

Il paradosso del mercato del lavoro : a rischio 120 mila posti - ma per le imprese è difficile reperire personale

Il mercato del lavoro italiano vive un paradosso evidente: mentre le crisi aziendali mettono a rischio quasi 120mila posti di lavoro, le imprese prevedono di assumere 1,37 milioni di lavoratori nei ...

Bagnini obbligatori dal 1 maggio non solo nei weekend - il timore dei balneari : "Impossibile reperire il personale - c'è il rischio chiusure"

Ok all'allungamento della stagione balneare per consentire l'estensione della stagione turistica, ma sarà necessario disporre di un servizio di salvataggio a partire dal 1 maggio e fino al 30 ...

Allarme di Confcommercio: "Bar e ristoranti, difficile reperire personale. Un servizio ad hoc". Persi in un anno 135 ristoranti a Pisa. “Invertire la rotta, interventi subito”. Siena dice addio ai negozi di vicinato. Crescono alloggi e ristorazione, l'allarme di Confcommercio. La Fipe lancia l'allarme: il dumping contrattuale minaccia bar e ristoranti. Centro, nuovo allarme: "Servono grandi marchi. E magari meno luminarie". Turismo e ristorazione, l'allarme di Confcommercio Livorno: "Mancano lavoratori, situazione preoccupante". Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Persi in un anno 135 ristoranti a Pisa. “Invertire la rotta, interventi subito” - Pisa, 12 aprile 2025 – “Siamo estremamente preoccupati per il numero di ristoranti del territorio, che nel 2024 hanno abbassato in massa le saracinesche. Le istituzioni devono intervenire”. Un grido d ...

(In base alle informazioni di italiaatavola.net:) La Fipe lancia l'allarme: il dumping contrattuale minaccia bar e ristoranti - La Federazione chiede un'intensificazione dei controlli [...] Fipe-Confcommercio lancia un allarme riguardo al dilagare del fenomeno del dumping contrattuale, che sta minando la qualità del lavoro e ...

(Ne dà notizia italiaatavola.net:) La Fipe lancia l'allarme: il dumping contrattuale minaccia bar e ristoranti - Fipe-Confcommercio denuncia il fenomeno del dumping contrattuale ... sui lavoratori ed è uno dei motivi delle difficoltà nel reperire personale per hotel, bar e ristoranti, per il dirigente Fipe non è ...