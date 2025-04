Mani addosso e minacce arbitro si barrica negli spogliatoi | maxi Daspo per 2 dirigenti del Cursi Calcio

dirigenti del Cursi Calcio sanzionati con Daspo per aggressione e minacce durante una partita a Cursi. Notizie.virgilio.it - Mani addosso e minacce, arbitro si barrica negli spogliatoi: maxi Daspo per 2 dirigenti del Cursi Calcio Leggi su Notizie.virgilio.it Duedelsanzionati conper aggressione edurante una partita a

Mani addosso e minacce, arbitro si barrica negli spogliatoi: maxi Daspo per 2 dirigenti del Cursi Calcio.

