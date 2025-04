Causa un incidente e fugge lo insegue un poliziotto che ha appena finito il turno | l' uomo lo prende a calci e pugni

appena finito il turno di lavoro quando, salito in auto per tornare a casa, in viale Lombardia ha notato un’auto procedere a tutta velocità e con il paraurti gravemente danneggiato. A quel punto il poliziotto della Squadra Mobile di Monza ha deciso di inseguirlo. L’uomo, alla guida di una. Monzatoday.it - Causa un incidente e fugge, lo insegue un poliziotto che ha appena finito il turno: l'uomo lo prende a calci e pugni Leggi su Monzatoday.it Avevaildi lavoro quando, salito in auto per tornare a casa, in viale Lombardia ha notato un’auto procedere a tutta velocità e con il paraurti gravemente danneggiato. A quel punto ildella Squadra Mobile di Monza ha deciso di inseguirlo. L’, alla guida di una.

Potrebbe interessarti anche:

Prima incendia la roulotte - poi prende a testate un poliziotto

Che l’incendio di quella roulotte, avvenuto intorno alle 19 di domenica 30 marzo in via Ventafridda a Bolzano, avesse natura dolosa i vigili del fuoco l’hanno capito subito. Proprio come la ...

Tentano di entrare nella farmacia Sassi di Brescia per rubare. Tre ladri arrestati - un poliziotto in ospedale

Brescia, 27 gennaio 2025 – Ancora un tentativo di furto a Brescia e ancora una volta l’intervento delle forze dell’ordine è stato provvidenziale. Il bilancio è di tre malviventi di nazionalità ...

Travolge con la sua auto un giovane operaio di AnconAmbiente - il 23enne era appena sceso dal camion

ANCONA - Era appena sceso dal camion quando un'auto che stava viaggiando in retromarcia lo ha travolto. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 23 anni, dipendente di AnconAmbiente. Il ...

Spara contro casa della ex, poi fugge e causa incidente. Ottantenne senza patente causa incidente e fugge: fermato e multato. Latina, contromano provoca un incidente: scende dall’auto con un calice di vino, poi fugge (e lo lascia in ter. Villasanta: causa un incidente e fugge, rintracciato grazie alle telecamere. Causa incidente, manda 40enne in ospedale e fugge: targa identificata, ma lui è ricercato. Castelbelforte, ubriaco alla guida causa incidente e fugge: 44enne nei guai. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di rainews.it si apprende che:) Spara contro casa della ex, poi fugge e causa incidente - Era andato davanti alla porta di casa della sua ex compagna sparando alcuni colpi di pistola. La donna, dopo aver interrotto la relazione, aveva deciso di andare a convivere con il fratello del suo ex ...

(Il quotidiano ilcittadino.it ha riportato che:) Un’auto causa un incidente nella Bergamasca e fugge: i testimoni segnalano la targa della vettura di un residente nel Lodigiano - L’incidente è avvenuto ieri, poco prima delle ore 17, sull’asse interurbano che da Bergamo porta verso Seriate. Al volante della Golf un automobilista 22enne di Chiuduno, che ha riportato ...

(Dalle pagine di ilmessaggero.it si apprende che:) In fuga dopo l'incidente, abbandona l'auto e corre via: indagini in corso ad Aprilia - Rimane coinvolto in un violento incidente, poi fugge a piedi per le vie della città. E' giallo ad Aprilia dove la scorsa notte si è verificato un sinistro in pieno centro.