L' acqua a Messina non è potabile l' annuncio del comitato dopo l' incontro con l' Asp

acqua a Messina continuerebbe a non essere potabile, in forza anche dell'ordinanza sindacale che, a oggi, non è stata revocata. In questo senso anche la risposta che l'Asp ha dato al comitato "Vogliamo l'acqua dal rubinetto!" confermano questa grave situazione. "Mercoledì scorso, il. Messinatoday.it - "L'acqua a Messina non è potabile", l'annuncio del comitato dopo l'incontro con l'Asp Leggi su Messinatoday.it L'continuerebbe a non essere, in forza anche dell'ordinanza sindacale che, a oggi, non è stata revocata. In questo senso anche la risposta che l'Asp ha dato al"Vogliamo l'dal rubinetto!" confermano questa grave situazione. "Mercoledì scorso, il.

