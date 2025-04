Neonato trovato nel gabinetto i genitori della madre chiamano i soccorsi | indagini in corso

della periferia nord di Torino. All’una di notte i genitori di una ragazza di circa 22 anni hanno chiamato il 118. I due hanno chiesto aiuto perché loro. Torinotoday.it - Neonato trovato nel gabinetto, i genitori della madre chiamano i soccorsi: indagini in corso Leggi su Torinotoday.it Una gravidanza che sarebbe stata tenuta nascosta fino all’ultimo poi il parto avvenuto una sera di fine marzo nel bagno di un appartamentoperiferia nord di Torino. All’una di notte idi una ragazza di circa 22 anni hanno chiamato il 118. I due hanno chiesto aiuto perché loro.

