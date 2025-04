Calcio Serie D Vigor Senigallia-Atletico Ascoli derby che pesa

Senigallia, 12 Aprile 2025 – Dopo una settimana in cui almeno tra i tifosi si è parlato più della separazione col socio Robert Lewis e delle diverse versioni tra la ricostruzione della dirigenza e quella dell’avvocato statunitense la cui esperienza a Senigallia si è chiusa in ogni caso prima del previsto e tra le polemiche, la Vigor torna in campo per una partita che può essere decisiva.I rossoblù nella trentunesima giornata di Serie D affrontano al Bianchelli domenica 13 aprile alle ore 15 l’Atletico Ascoli che ha 2 punti in più, è praticamente salvo e può in teoria ancora puntare ai play-off.E’ un derby, già vibrante all’andata quando finì 2-2 per la delusione dei tifosi Vigorini, tanti pure nell’occasione, in quanto la squadra di casa pareggiò nel recupero. .com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Atletico Ascoli, derby che pesa Leggi su .com Dopo la svolta societaria si pensa al campo: domenica 13 aprile alle 15 al Bianchelli in palio punti salvezza, 12 Aprile 2025 – Dopo una settimana in cui almeno tra i tifosi si è parlato più della separazione col socio Robert Lewis e delle diverse versioni tra la ricostruzione della dirigenza e quella dell’avvocato statunitense la cui esperienza asi è chiusa in ogni caso prima del previsto e tra le polemiche, latorna in campo per una partita che può essere decisiva.I rossoblù nella trentunesima giornata diD affrontano al Bianchelli domenica 13 aprile alle ore 15 l’che ha 2 punti in più, è praticamente salvo e può in teoria ancora puntare ai play-off.E’ un, già vibrante all’andata quando finì 2-2 per la delusione dei tifosiini, tanti pure nell’occasione, in quanto la squadra di casa pareggiò nel recupero.

