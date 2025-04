Bufera sul candidato della destra per la proposta di voucher alle donne che scelgono di stare a casa

La proposta del candidato sindaco del centrodestra a Genova, Pietro Piciocchi, di introdurre un voucher per le donne che decidono di stare a casa ha scatenato una forte reazione tra le donne democratiche e le organizzazioni femminili. La misura, che sarebbe legata all'ISEE, è stata inclusa in uno degli otto punti del suo programma elettorale, destando non poche polemiche.La proposta di Piciocchi, infatti, prevede un bonus destinato alle donne che scelgono, per un periodo della loro vita, di dedicarsi esclusivamente alla famiglia. La misura è stata presentata come un aiuto per quelle donne che decidono di rimanere a casa, ma l'iniziativa è stata accusata di alimentare visioni tradizionali e patriarcali del ruolo della donna nella società.Le donne democratiche hanno reagito duramente, denunciando la proposta come un passo indietro.

“Voucher alle donne che scelgono di stare a casa” - bufera sul candidato sindaco del centrodestra

L’accusa delle donne democratiche dopo che Pietro Piciocchi ha presentato il suo programma: “Questo non è welfare, è patriarcato”

