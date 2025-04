Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità due manifestazioni in programma questo pomeriggio acon possibili effetti sulla viabilità il primo corteo sfila da Piazzale Tiburtina a Piazzale del verano lungo la Tiburtina la conclusione della manifestazione è prevista per le 16:30 sempre questo pomeriggio e sino alle 19 manifestazione da piazza Ormea lungo via di Casalotti e via di Pantan Monastero la manifestazione raggiungerà così Casal Selce e domani invece appuntamento con lo sport per la 26esima edizione della Appia Run prime chiusure aldalle 7 di domani mattina su viale delle Terme di Caracalla che sarà il punto di partenza e arrivo della gara che prenderà il via poi dalle 9 https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/12/filedb272b09-940a-4fab-8d82-4741875f5628PmCADtRuPor20pmeANM.